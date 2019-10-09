Кремль не исключает новых «провокаций» от спецслужб США

Кремль допускает, что спецслужбы США могут организовать новые провокации после инцидента в аэропорту Нью-Йорка с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли это относится к президентской повестке дня, но тем не менее, безусловно, не единичные провокации американской стороны в отношении российских представителей говорят о том, что эта опасность есть, она сохраняется, поэтому нужно сохранять бдительность»,— сказал господин Песков.

Ранее советник по связям со СМИ председателя Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила, что российские депутаты временно не будут ездить в США. По ее словам, поездки приостановлены до получения от американской стороны объяснений причин задержания госпожи Юмашевой.

Напомним, 6 октября депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева была задержана и допрошена в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР. Госпожа Юмашева прилетела в страну по дипломатическому паспорту. МИД назвал действия США «очередной враждебной акцией» и выразил «решительный протест». Кремль также посчитал допрос неприемлемым. В ФБР от комментариев отказались.

Подробнее об инциденте в американском аэропорту — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».