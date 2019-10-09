Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие вещи Мартина Маржелы были выставлены на аукционе.

Одна моя подруга страшная модница. Как-то мы с ней вместе ходили по выставке Дриса Ван Нотена в парижском Музее декоративных искусств и она все время восклицала: «Какая я молодец, вот какая я молодец!» После очередного восклицания я не выдержала и спросила, почему же она такая молодец. Оказывается, потому, что в свое время купила и вот то платье, и вот это пальто, и вот тот костюм. Купила, когда все это продавалось в магазине как вещи нового сезона, а теперь с наслаждением наблюдала, как красиво ее одежда и аксессуары смотрятся на музейных витринах. Онлайн-торги Sotheby’s, закрывшиеся на днях (1 октября), — возможность похвалить себя многим любителям концептуальной моды, проверить, правильные ли вещи они в разные годы покупали в бутиках, сражаются ли за них сейчас другие модники, делая ставки или, напротив, на них стоит пометка «Ставок нет».

Продавали на онлайн-аукционе с 19 сентября по 1 октября 220 предметов от Мартина Маржелы, созданных с 1989 по 2006 год. Все из одной частной коллекции, вот, кто точно молодец, так это анонимный коллекционер. По этой коллекции творчество дизайнера-загадки можно и нужно изучать. Умение конструировать и деконструировать, выворачивать наизнанку, не просто создавать одежду oversize, а доводить этот «нарочито крупный размер» до предела. Его работа с винтажом, его знаменитые забрызганные краской вещи и всевозможные вариации на тему ниндзя-шуз.

Дизайнер, который не дал ни одного интервью и придумал знаменитый белый лейбл без логотипа и надписей и не менее знаменитые четыре стежка, по которым можно уже со спины узнать, что надето на человеке. Хотя Маржела настолько узнаваем, что ни лейблы, ни стежки не нужны. Надо сказать, чрезмерного ажиотажа не наблюдалось, но сразу начали повышать ставки на — ожидаемо — аксессуары и особенно перчатки-рукава и — не так ожидаемо — трикотаж. Пользовались популярностью и такие знаковые вещи, как жакет, имитирующий портновский манекен и шапка-парик. Вообще цены на лоты измерялись в сотнях и тысячах евро, что несильно отличается от цен какого-нибудь концептуального бутика. Так что к аукционам такого формата стоит присмотреться очень пристально.