ЛНР и ДНР не получили сигнал от Киева о готовности разведения сил

Разведение сил в поселке Золотое было сорвано по вине украинской стороны, сообщили «Интерфаксу» представители народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По их словам, как было намечено, в 12:00 по местному времени ЛНР запустила сигнал белого цвета, что означало готовность к отводу войск. Аналогичные действия последовали со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Киев же не дал сигнал о готовности к разведению.

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» сообщил, что ДНР продолжит какое-то время ожидать сигнал украинской стороны.

Позднее представитель ОБСЕ сообщил, что еще одна попытка разведения сил будет предпринята завтра. «Процесс продолжается и будет продолжен завтра»,— приводит его слова «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации минских договоренностей». Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» в случае срыва разведения войск, он уточнил, что необходимо «дождаться итогов — сорвется или нет, дождаться информации о том, по чьей вине это сорвано».

Несмотря на установленный в июле нынешнего года бессрочный режим прекращения огня на востоке Украины, стороны периодически его нарушают. Разведение сил в поселках Золотое и Петровское было намечено еще на начало недели, но сорвалось. Камера, установленная наблюдателями ОБСЕ по Украине в поселке Золотое, фиксировала обстрелы в течение последних семи дней.

Подробнее о перспективах разведения сил в Донбассе — в материале “Ъ” «Минские соглашения не дают утопить в Азове».