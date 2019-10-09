Курьеры Ozon обвинили работодателя в невыполнении условий договора

Сотрудники петербургского склада Ozon заявили, что руководство компании не выполняет взятых на себя обязательств и условий заключенного с ними договора. В частности, по их словам, ритейлер нанял на работу водителей сервиса Get Taxi, отдавая им приоритет в выполнении заказов в ущерб штатным курьерам и ИП, заключившим с Ozon договор. Об этом со ссылкой на представителя профсоюза работников сообщает «Фонтанка.ру».

При этом равный доступ к заказам ранее был одним из первоочередных требований инициативной группы курьеров наряду с устранением неточностей в расчетах по зарплате и улучшением условий труда.

В профсоюзе отметили, что «люди недовольны, может снова вспыхнуть забастовка», пообещав при этом, правда, удержать коллег от повторения стихийного протеста. В случае если сторонам так и не удастся договориться, профсоюз официально предупредит руководство о забастовке за 10 дней, отмечает издание.

В компании Ozon, в свою очередь, сообщили “Ъ-СПб”, что со службой Gett сотрудничают уже несколько месяцев, причем, не только в Петербурге, но и в других городах. «Мы привлекаем их в периоды акций, в высокий сезон и в случае, если по каким-то причинам растет объем недоставленных заказов. При этом загрузка штатных сотрудников сохраняется»,— отметили в компании.

«В субботу, 5 октября, мы также привлекли Gett по той причине, что в выходные, как вы знаете, работали не все курьеры — и мы подключили дополнительный ресурс, чтобы как можно быстрее выполнить обязательства перед клиентами. Но это абсолютно не значит, что компания считает Gett приоритетным каналом доставки»,— говорится в официальном сообщении Ozon.

Напомним, что стихийная забастовка курьеров Ozon в Петербурге началась в минувшую субботу, 5 октября. Позже в компании заявили об урегулировании всех вопросов с бастовавшими сотрудниками.