В компании Ozon заявили об урегулировании всех вопросов с бастовавшими курьерами

Утром в понедельник, 7 октября, в Петербурге состоялась встреча руководства компании Ozon с инициативной группой курьеров, ранее объявившей забастовку из-за несогласия с политикой компании по методике начисления заработной платы. Как пояснили в пресс-службе Ozon, на встрече был подписан протокол об изменениях в процессах и выработаны первые решения по нескольким пунктам из списка выдвигаемых сотрудниками требований.

После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам, заверили в компании.

Напомним, в минувшую субботу, 5 октября, сотрудники петербургского склада Ozon объявили забастовку с требованием улучшить условия труда и повысить зарплату. Вечером того же дня руководство компании выступило с официальным заявлением, пообещав устранить все возможные неточности в расчетах с работниками в течение двух ближайших рабочих дней.