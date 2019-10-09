Президент ФТР не исключил участия Шараповой в Олимпиаде-2020 в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) председатель совета директоров «ВТБ Кубок Кремля» Шамиль Тарпищев не исключил участия теннисистки Марии Шараповой в Олимпиаде-2020 в Токио. По его словам, в женском теннисе сейчас нет явного лидера.

«Думаю, что она отрабатывает контракты, по которым пока обязана продолжать свои выступления. И еще я бы не сбрасывал со счетов фактор токийской Олимпиады, где она совершенно точно еще мечтает попытать счастья»,— заявил господин Тарпищев. Он отметил, что при условии отсутствия травм теннисистка может играть на первую тридцатку рейтинга.

«Кстати, в женском теннисе сейчас нет явного лидера, и на любом турнире возможны практически любые неожиданности. То же самое касается и Светланы Кузнецовой»,— добавил президент ФТР.

Подробнее о российском теннисе — в интервью господина Тарпищева “Ъ”.