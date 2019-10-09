Президент ФТР Тарпищев сообщил об увеличении бюджета Кубка Кремля

Бюджет 30-го теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» был увеличен до 784 млн руб. с 500 млн, заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев в интервью “Ъ”. Он не исключил, что турнир будет проводиться в ледовом дворце «Крылатское» минимум три года.

«В значительной степени это связано с тем, что в связи с подготовкой и проведением нашего турнира в ледовом дворце “Крылатское” прерывается работа спортшкол по конькобежному спорту, хоккею с мячом и фигурному катанию, в которых занимается почти 300 человек»,— сказал господин Тарпищев. По его словам, в соревнованиях также будет задействован велотрек, расположенный неподалеку.

Президент ФТР отметил, что ледовое покрытие дворца для турнира не растапливалось. «Это потребовало бы еще большего увеличения расходов и времени на подготовку зала. Поэтому был сооружен специальный настил, на который затем укладывали сами корты»,— отметил он.

Господин Тарпищев также не исключил, что турниры в «Крылатском» будут проводиться «минимум три года», поскольку план реконструкции «Олимпийского» не предусматривает сохранения под крышей единого пространства, которое позволяло размещать сразу несколько кортов. «“Олимпийский”, конечно, терять обидно, поскольку этот стадион был не просто местом проведения Кубка Кремля. В значительной степени с ним связана история всего российского тенниса, его ярчайшие достижения»,— сказал президент ФТР. Он привел в пример три финала Кубка Дэвиса с участием мировых звезд и еще два полуфинала.

«Да и организационно мы прикипели к этой базе, на которой давно отработали большинство чисто технических вопросов. Теперь же многое надо начинать заново»,— отметил он.

Подробнее о предстоящем турнире — в интервью президента ФТР “Ъ”.