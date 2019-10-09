Завод «Генборг» вновь получил банкротный иск

В арбитражный суд Липецкой области поступил иск о банкротстве расположенного в Усмани завода электродвигателей «Генборг» воронежской группы компаний «ЦНО-Химмаш», сообщается в картотеке арбитража. Иск подало зарегистрированное в Липецке ООО «Строй-опт», которое ранее уже обращалось с аналогичным иском, но вскоре после этого отказалось от своих намерений.

Новый иск пока не принят к производству, поэтому сумма требований не раскрывается. Не фигурировала она и в материалах прошлого дела. В мае «Строй-опт» в этом же суде смог взыскать с «Генборга» 2,23 млн руб. долга, неустоек и судебных издержек по неоплаченному договору поставки стройматериалов (завод был покупателем).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-опт» торгует скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Компания зарегистрирована в 2014 году, ею владеет директор Сергей Подугольников. В 2017-м она получила 800 тыс. руб. чистой прибыли при выручке в 10,51 млн руб.

Напомним, проблемы к завода «Генборг» привели к финансовым сложностям у всей группы «ЦНО-химмаш», после чего она была намерена продать холдингу Limonte (основное предприятие — завод АО «Борхиммаш») активы ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ) в Воронежской области. Однако стороны значительно разошлись в оценке стоимости предприятия, поэтому сделка затянулась.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Черноземье” «"ЦНО-химмаш" переоценил активы».

Сергей Калашников