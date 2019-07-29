Иск о банкротстве завода «Генборг» отозван

Зарегистрированное в Липецке ООО «Строй-опт», ранее подавшее в арбитражный суд региона иск о банкротстве расположенного в Усмани Липецкой области завода электродвигателей «Генборг» воронежской группы компаний «ЦНО-Химмаш», отказалось от своих намерений. Как сообщается в картотеке арбитража, компания заявила ходатайство об отказе от иска.

Сумма требований в деле не раскрывалась, но в мае «Строй-опт» в этом же суде смог взыскать с «Генборга» 2,23 млн руб. долга, неустоек и судебных издержек по неоплаченному договору поставки стройматериалов (завод был покупателем). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-опт» торгует скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Компания зарегистрирована в 2014 году, ею владеет директор Сергей Подугольников. В 2017-м она получила 800 тыс. руб. чистой прибыли при выручке в 10,51 млн руб.

Ранее стало известно, что Сбербанк решил реструктурировать задолженность по кредиту в 710 млн руб. завода «Генборг». Компания привлекла власти к переговорам об отсрочке и по займу в 330 млн руб. у Фонда развития промышленности. Из-за проблем с обслуживанием этих долгов предприятие оказалось в кризисе — приостановило работу.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников