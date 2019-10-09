Берлускони приехал в Сочи по случаю дня рождения Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Сочи по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным в день его рождения. Мы обсудили отношения между Италией и Россией и международную ситуацию»,— написал господин Берлускони.

Господа Путин и Берлускони в июле встречались в Риме. О чем говорили представители двух стран, неизвестно. В Кремле уточнили, что это была «краткая частная встреча».

О визите президента РФ в Италию читайте в материале “Ъ” «Римопомазанник».