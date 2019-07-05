Путин и Берлускони встретились в Риме

Президент России Владимир Путин по окончании визита в Италию встретился с бывшим итальянским премьер-министром Сильвио Берлускони. Их встреча состоялась в римском аэропорту Фьюмичино, сообщает пресс-служба Кремля. О чем говорили представители двух стран, неизвестно. В Кремле уточнили, что это была «краткая частная встреча».

Господин Путин прибыл в Италию накануне, 4 июля. В Ватикане он встретился с папой римским Франциском, после чего провел переговоры с руководством Италии. Темы для обсуждения во многом были одни и те же — о конфликтах на Украине, в Сирии и Ливии, иранской ядерной программе, отношениях России и ЕС.

О визите президента РФ в Италию читайте в материале “Ъ” «Римопомазанник».