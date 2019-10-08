«Милан» уволил главного тренера Марко Джампаоло

Футбольный клуб «Милан» уволил 52-летнего специалиста Марко Джампаоло с должности главного тренера команды, сообщается на сайте «Милана». Итальянский специалист занял этот пост 19 июня, подписав контракт на два сезона с возможностью продления еще на один год.

Во главе «Милана» он провел семь официальных матчей, в которых клуб одержал три победы и потерпел четыре поражения. На данный момент команда с девятью очками занимает 13-ое место в чемпионате Италии.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира утверждает в Twitter, что после отставки господина Джампаоло клуб возглавит 53-летний Стефано Пиоли, который ранее являлся главным тренером принципиального соперника «Милана» — «Интера». В связи с этим болельщики «Милана» запустили в Twitter хэштег #PioliOut, который вышел в мировые тренды соцсети.