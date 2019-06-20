«Милан» возглавил Марко Джампаоло из «Сампдории»

Главным тренером итальянского ФК «Милан» стал Марко Джампаоло, говорится в Twitter футбольной команды. Контракт 51-летнего тренера действует до 30 июня 2021 года — с возможностью продления на один сезон.

К своим обязанностям Джампаоло приступит 9 июля. Первая тренировка с командой состоится на базе в Миланелло.

Джампаоло работал с итальянскими командами «Кальяри», «Сиена», «Чезена», «Брешия» и «Эмполи». С 2016-го возглавлял «Сампдорию», которая в минувшем сезоне финишировала на девятом месте в серии А.

Под руководством Дженнаро Гаттузо (возглавил клуб в ноябре 2017 года и ушел в отставку в мае 2019-го), «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии в последнем сезоне и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

О том, как UEFA обвиняет «Милан» в нарушении правил финансового fair play, читайте в материале “Ъ”.