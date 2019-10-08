Слащева из «Союзмультфильма» стала гендиректором киностудии им. Горького

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева стала генеральным директором киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, сообщила пресс-служба Росимущества.

«Юлиана Слащева избрана генеральным директором АО "Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького»" сроком на пять лет»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее госпожа Слащева была назначена врио гендиректора киностудии имени Горького. Кандидатура нового врио гендиректора была одобрена с учетом позиции Минкульта.

Напомним, прежний гендиректор киностудии имени Горького Сергей Зернов уволился в сентябре этого года. Он возглавлял организацию в течение десяти лет. По словам источников «Ведомостей», его работой был недоволен Минкульт. Вопросы к работе киностудии также были у совета директоров.