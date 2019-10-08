Владимир Путин отметил «Россети Центр» в числе лидеров цифровизации электросетевого комплекса

Фото: Россети

Президент России Владимир Путин в своём выступлении на третьем Международном форуме «Российская энергетическая неделя отметил «Россети Центр» * в числе успешных компаний отрасли. Глава государства обозначил компанию в числе лидеров реализации Концепции цифровой трансформации, упомянув проекты, реализуемые ею в Белгородской области.

«Россия активно применяет цифровые решения в энергосетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учётом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие регионы Российской Федерации» — подчеркнул в ходе своего выступления Владимир Путин.

Напомним, форсированная реализации Концепции цифровой трансформации в «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжья», началась год назад, когда генеральным директором компаний стал Игорь Маковский. Он поставил задачу проводить цифровизацию опережающими темпами и взял под личный контроль все проекты Концепции во всех 20 регионах деятельности «Россети Центр»» и «Россети Центр и Приволжья».

Это касается и Белгородской области, где в августе 2019 года компания ввела в работу первую в Центральном федеральном округа цифровую подстанцию 35/10 кВ Никольское, ставшую одним из самых современных энергообъектов в России, а также первый в мире электросетевой объект в виде геральдического символа города - опору ЛЭП, стилизованную в виде герба города Белгорода. Оба объекта были запущены в эксплуатацию в День города Белгорода – такую задачу ставил перед работниками компании Игорь Маковский.

Белгородская область стала уже вторым регионом «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжья», который Владимир Путин отметил за реализацию проектов цифровизации. В рамках рабочей поездки Президента России в сентябре в Ижевск генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский совместно с главой Удмуртии Александром Бречаловым представил главе государства оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртской Республики. «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжья» под личным контролем Игоря Маковского всего за год внедрила в регионе технологические решения на базе отечественных программных продуктов, позволившие существенно повысить надёжность и эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе компании принесла ощутимую пользу при реализации социально значимых проектов на территории региона. А в столице республики Ижевске в рамках цифровой трансформации был открыт первый в периметре «Россетей» цифровой городской диспетчерский пункт. Как отметил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дает старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании.

Фото: Россети

Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами, одобрил инициативу о масштабировании реализуемой в Удмуртии целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.