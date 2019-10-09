Мосгорсуд отклонил апелляцию на приговор фигуранту «московского дела» Жукову

Московский городской суд отклонил апелляцию на приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову, осужденному на три года за удар по забралу шлема росгвардейца. «Приговор суда первой инстанции оставить без изменения»,— огласила решение судья.

Суд рассмотрел новую видеозапись, сделанную 27 июля очевидцем Матвеем Заславским и предоставленную сегодня стороной защиты. «Забрало остается опущенным, подбородник шлема расстегнут»,— комментировала суду адвокат Светлана Байтурина. В прениях сторон она еще раз подчеркнула, что «приговор суда первой инстанции является незаконным и подлежит отмене».

Прокурор сообщил суду, что «приговор является законным и обоснованным, а наказание — справедливым». Он просил суд оставить апелляционную жалобу на приговор без удовлетворения, а приговор господину Жукову — в силе.

Осужденный Кирилл Жуков в последнем слове вспомнил речь пострадавшего росгвардейца Аскарбека Мадреймова на заседании суда предыдущей инстанции: «Потерпевший не имеет ко мне претензий и просил суд дать мне второй шанс, но этот шанс мне не нужен, потому что я невиновен».

Кирилла Жукова обвиняли по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). По версии следствия, он совершил преступление на несогласованной акции протеста 27 июля.

Сегодня, 9 октября, Мосгорсуд смягчил приговор другому фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву. Срок лишения свободы сократили с трех до двух лет. Он признан виновным в распылении химического вещества в лица полицейских и росгвардейцев на акции 27 июля.

Подробнее о приговоре господину Жукову читайте в публикации “Ъ” «Все идет по плану».

Подробнее о решениях суда по фигурантам «московского дела» — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».