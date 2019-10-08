Баскетболистки узнали главного

Во вторник исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил Александра Ковалева на посту главного тренера женской сборной России. На этом посту он сменил Олафа Ланге, уволенного за неудовлетворительные результаты. Отметим, что дебютировать Ковалеву в качестве наставника национальной команды предстоит уже 14 ноября, когда сборная в рамках отбора к чемпионату Европы 2021 года сыграет с командой Боснии и Герцеговины.

Исполком РФБ утвердил в должности главного тренера женской сборной России Александра Ковалева. Отметим, что помимо Ковалева кандидатами на должность, ставшую вакантной, после того как РФЮ не продлила контракт Олафа Ланге, под руководством которого россиянки не сумели квалифицироваться для участия в Олимпиаде 2020 в Токио, были Элен Шакирова и Дмитрий Донсков. Однако тренерский совет РФБ по женским командам рекомендовал назначить именно Ковалева. Исполком федерации с рекомендацией согласился.

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, это было сложное решение. «Не с точки зрения квалификации Ковалева — назначение он, безусловно, заслужил — просто у нас было три совершенно равных кандидата, и в такой ситуации действительно непросто выбирать. На исполкоме не было обсуждения каких-то недостатков кандидатов, больше говорили о плюсах, которые эти тренеры могут дать команде. Ключевым фактором, мне кажется, стало наличие готового тренерского штаба у Ковалева. В него вошел и Александр Васин, который был с командой два-три года назад, и Дмитрий Шумихин, который был в штабе у Ланге. То есть имеется некий опыт, который поможет Ковалеву достичь правильного результата».

Ранее Ковалев в качестве главного тренера работал с молодежными командами. Причем весьма успешно. Под его руководством летом сборная России U16 выиграла чемпионат Европы.

А в 2017 году сборная России U19 первенствовала на чемпионате мира. Примечательно, что лидерами той команды были Мария Вадеева и Раиса Мусина, которые сейчас стали ключевыми игроками национальной сборной.

О важности успехов младших сборных России после заседания исполкома говорил и Андрей Кириленко. «Исполком признал год для нашего резерва успешным. Особенно у девочек. Практически все выступили на очень приличном уровне, что дает нам основания полагать, что мы нащупали подход, позволяющий идти вперед»,— отметил он.

«Испытываю очень волнительные ощущения, хотя и много лет работал с разными сборными России, но все-таки возглавить национальную команду — это совсем другая ответственность и большой шаг вперед,— прокомментировал свое назначение Александр Ковалев.— Приступаю к подготовке с сегодняшнего дня. Уже через месяц и шесть дней нам предстоит первая игра — в моем родном Оренбурге, что вдвойне приятно и вдвойне ответственно».

Дебют Ковалева в качестве главного тренера сборной России, как он сам отметил, состоится в Оренбурге 14 ноября. В этот день состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021, в котором россиянкам будет противостоять команда Боснии и Герцеговины. А уже 17 ноября россиянки в гостях сыграют с эстонской сборной. Помимо означенных команд в группе C квалификации Euro-2021 сыграет также сборная Швейцарии.

Отборочный турнир разделен на три «окна». В каждом из них команды будут проводить по одному домашнему и одному гостевому матчу. Второе квалификационное окно откроется только в ноябре 2020-го, а заключительные игры состоятся в феврале 2021 года.

«Первая задача сейчас — выиграть все квалификационные матчи и выйти с первого места на чемпионат Европы. И в дальнейшем на чемпионате Европы войти в шестерку лучших, то есть в группу команд, которые попадают на квалификацию на чемпионат мира. И затем отобраться на Олимпиаду 2024 года — это основная задача на ближайшие годы»,— заявил Ковалев «РИА Новости».

Арнольд Кабанов