В Совфеде рассказали о подготовке массовых беспорядков перед выборами в Москве

Комиссия Совета федерации по иностранному вмешательству обладает материалами о подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов в Московскую городскую думу, заявил заместитель председателя комитета по международным делам Андрей Климов.

«Наши исследования показывают, что попытки вмешательства в избирательный процесс в РФ были, но итоговые результаты оказались не те, на которые рассчитывали организаторы»,— заявил господин Климов (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что у комиссии имеются материалы о подготовке в Москве массовых беспорядков в период выборов в Мосгордуму, однако воздержался от конкретизации этой информации, отметив лишь, что «эти события удивительным образом» вписываются в планы некой частной разведывательной компании, которая действует в интересах американского правительства.

Кроме того, комиссия намерена в связи с выявленными ею случаями вмешательства во внутренние дела РФ в период последней избирательной кампании обратиться в Следственный комитет, а также пригласить на встречу представителей Google и Facebook «в целях профилактики возможного дальнейшего использования их интернет-платформ для совершения противоправных акций на российской территории», говорится в материалах к заседанию комиссии, проходящему в Совфеде. Особое беспокойство сенаторов «вызвали прямые призывы к массовым беспорядкам в Москве, растиражированные рядом западных СМИ на русском языке, в том числе с использованием сайта посольства США, а также прямая политическая реклама агитационного характера на иностранных информационных ресурсах в "день тишины" и единый день голосования», указывает «Интерфакс».

В начале октября господин Климов заявил, что главной целью попыток иностранного вмешательства в избирательную кампанию в Московскую городскую думу было «тестирование» умения российских властей действовать в правовом поле в условиях массовых протестов. При этом он не стал уточнять, кто был заказчиком «тестирования», однако упомянул в этом контексте две медиакорпорации — Deutsche Welle и «Радио Свобода».

Напомним, летом в Москве из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму состоялось несколько акций протеста, по итогам было возбуждено несколько уголовных дел. Нескольких фигурантов дела уже приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Подробнее о работе комиссии — в материале “Ъ” «"Да, лезут. Да, вмешиваются. Но эффективность низкая!"».

Подробнее о протестах и их последствиях — в публикациях “Ъ”.