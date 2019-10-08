Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в нацвалютах

Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах, основной целью которого является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ. Кроме того, соглашением предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).

При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран.

Напомним, в ходе российско-турецких переговоров в сентябре 2019 года президент России Владимир Путин попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как можно скорее отреагировать на проект межправительственного соглашения о расчетах в национальных валютах. Проект был передан турецкой стороне 3 сентября.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Длинный рубль потянуло к звонкой лире».