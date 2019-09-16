Путин попросил Эрдогана «как можно скорее» отреагировать на проект о расчетах в нацвалюте

Президент России Владимир Путин попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как можно скорее отреагировать на проект межправительственного соглашения о расчетах в национальных валютах. Проект был передан турецкой стороне 3 сентября. «Просили бы как можно быстрее на него отреагировать. Тем более что это результат фактически совместной работы, и работа практически завершена»,— сказал господин Путин на переговорах в Анкаре (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Владимир Путин также поднял вопрос об ограничительных мерах, которые были введены Турцией против российской металлургической и химической промышленности. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил более $25 млрд, а в нынешнем году была «корректировка». «Просили бы наших турецких друзей обратить на это внимание и уделить этому большее внимание в переговорах с российскими партнерами»,— сказал господин Путин.

На встрече, помимо двусторонней повестки, обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, сложная остановка в Идлибской зоне и в Заевфратье. Владимир Путин сообщил, что работа по формированию Конституционного комитета близка к завершению.

«Единственное, что мы должны сделать,— это добиться того, чтобы процедура работы этого комитета была согласована и, прежде всего, чтобы члены этого комитета действовали достаточно самостоятельно и не подвергались какому-то давлению извне»,— отметил президент России.

Президент России пригласил Реджепа Эрдогана посетить форум «Российская энергетическая неделя», который будет проходить 2–5 сентября в Москве.

Напомним, С 31 августа в зоне деэскалации в сирийском Идлибе введен режим прекращения огня. 7 сентября ВВС США нанесли удар по пункту управления террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России). В результате погибли более 50 человек.

О развитии ситуации в Сирии читайте в материале “Ъ” «США ударили по прекращению огня».