ФНС констатировала высокий уровень серых зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах. Это свидетельствует о высоком уровне теневых зарплат в стране, заявила заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук на совещании в Саратове, где обсуждалась программа по легализации теневой зарплаты.

Несмотря на то, что в большинстве регионов работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ, «обеление» экономики идет медленно, констатировала замглавы ФНС. Темпы поступления НДФЛ и страховых взносов существенно отстают от темпов поступления остальных налогов, а анализ уровня заработной платы продемонстрировал, что зарплата зачастую опускается ниже МРОТ и прожиточного минимума.

По данным ведомства, подобная ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях. Госпожа Бондарчук указала, что существенная часть доходов граждан находится в серой зоне и не работает на развитие экономики регионов.

Решением проблемы теневых зарплат может стать использование ФНС новых методов администрирования. Компании, которые платят работникам зарплату ниже средней по отрасли, рискуют попасть под усиленный контроль. По словам госпожи Бондарчук, при глубоком анализе деятельности подобных компаний выявляются и иные правонарушения, например необоснованное применение налоговых вычетов по НДС и неправомерное включение расходов в состав затрат, учитываемых при определении налогооблагаемой прибыли.

Еще одним инструментом является работа комиссий по легализации теневой зарплаты. Налоговики могут дать компании, занижающей данные о величине зарплат, сигнал о попадании в зону усиленного контроля налоговых и правоохранительных органов, пригласив на работу комиссии. При этом у компании остается возможность добровольно вывести из тени свою деятельность и базу по НДФЛ и страховым взносам, рассказала Светлана Бондарчук.

В сентябре сервис Superjob опубликовал итоги опроса россиян об их отношении к работе с серой зарплатой. По результатам исследования, 43% россиян согласились бы на такую работу, еще 36% опрошенных не согласились бы на такое предложение. Еще 21% опрошенных затруднился ответить.

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