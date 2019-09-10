Россияне тянутся к конвертам

Более 40% россиян согласны получать «серую» и «черную» зарплату — таковы данные опроса сервиса Superjob. Причем зарплату «в конверте» чаще всего готовы получать молодые люди до 24 лет. А мужчины соглашаются на «серый» заработок охотнее, чем женщины.

По данным Росстата, в прошлом году теневой сектор российской экономики составил 13 трлн руб. Эта цифра соизмерима с расходами бюджета за год.

Россиян, работающих неофициально, становится больше, отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов: «На динамику влияет, в первую очередь, ситуация на рынке труда. Чем сложнее она становится для людей, тем больше рабочих мест они занимают там, где предлагается заработная плата не по трудовому договору. По данным Росстата, количество работающих в неформальном секторе увеличилось на 1,5 млн человек, а мест в обрабатывающей промышленности, где применяются формы, связанные с “белой” занятостью, сокращается. Кроме того, в силу слабой экономики и отсутствия платежеспособного спроса предприниматели в целях выживания пытаются минимизировать расходы на заработную плату. Есть несколько схем: первая — через ИП, то есть человеку предлагают получить статус индивидуального предпринимателя, юридически его оформляют и заключают договор, вторая — через самозанятых и третья — не оформляя никакие трудовые отношения».

Государство пытается бороться с неформальной занятостью и отслеживает движение денег на счетах россиян. Но этих мер недостаточно, считает первый заместитель директора Института глобализации и социальных движений Анна Очкина: «Государство пытается отслеживать платежи, которые поступают на имя самозанятых, проверять трудовую и финансовую дисциплину предприятий и самих работодателей, которые платят за квалифицированный труд, ведь абсолютно недопустимо выплачивать зарплату ниже прожиточного минимума. Тем не менее, пока что это никак не пресекается. В основном предпринимаются попытки отловить самозанятых, индивидуальных предпринимателей и “подсветить” их доход.

Но банки пока не очень готовы идти навстречу контролирующим органам, которые просят сообщить о всех регулярных перечислениях.

При этом работодателям выгодно показывать высокие зарплаты. С определенного уровня резко сокращается социальный налог: если бы государство сделало все наоборот, то вполне возможно, что оно простимулировало бы работодателя отказаться в принципе от заниженных и сверхнизких зарплат».

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По данным опроса Rabota.ru, более 80% россиян недовольны своей зарплатой. Правда, при этом каждый седьмой не готов работать больше даже в случае повышения оклада.

Илья Сизов