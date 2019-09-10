Superjob: более 40% россиян согласны получать серую зарплату

Опрос сервиса Superjob, на который ссылается «РИА Новости», показал, что 43% россиян согласились бы на работу с серой зарплатой (из них 49% мужчин, 36% женщин). Еще 36% респондентов не согласились бы на такое предложение (32% мужчин, 39% женщин), 21% затруднился ответить.

Среди жителей крупных городов (с населением больше 500 тыс. человек) на серую зарплату соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%). От черной зарплаты не откажется половина опрошенных в Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте согласилось бы по 39% респондентов, против выступило 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Больше всего противников черной зарплаты — в Тюмени и Астрахани (по 42%) и в Набережных Челнах (40%). Против серой зарплаты выступили жители Астрахани (42%), Набережных Челнов (40) и Казани (32%).

Опрос был проведен 22–23 августа в 377 населенных пунктах из всех округов России. В нем участвовало 1,6 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет. При исследовании городов с населением более 500 тыс. опросили по 1 тыс. граждан из Москвы и Санкт-Петербурга, еще по 500 респондентов из других 35 городов. Опрос по городам проводился 16–30 августа.

В 2018 году теневой сектор российской экономики достиг 13 трлн руб. Эта сумма сопоставима с расходами федерального бюджета. По данным Росстата, в прошлом году объем серых зарплат достиг почти 13% ВВП, но это все равно самый низкий показатель за последние пять лет.

Подробности — в публикации “Ъ” «Зарплаты показались из тени».