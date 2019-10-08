В Nissan Motor выбрали нового главу

Совет директоров компании Nissan Motor на внеочередном заседании назначил новым генеральным директором Макото Утиду, который прежде возглавлял китайское подразделение автопроизводителя. По мнению осведомленных источников The Wall Street Journal, господин Утида был выбран за его обширный опыт руководства одним из самых важных для Nissan Motor зарубежных рынков.

Предыдущий генеральный директор Nissan Motor Хирото Саикава покинул свой пост 16 сентября. Его отставке предшествовало внутреннее расследование, которое показало, что господин Саикава и еще несколько топ-менеджеров компании получали завышенные выплаты. Господин Саикава принес публичные извинения и пообещал вернуть всю сумму переплаты в €400 млн. После его ухода временно исполняющим обязанности генерального директора Nissan Motor был назначен главный операционный директор Ясухиро Ямаути.

Алена Миклашевская