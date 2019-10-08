Россиянин Асатрян стал консультантом, а не советником президента Армении

Гражданин России Георгий Асатрян назначен не главным советником президента Армении Армена Саркисяна, как сообщал “Ъ”, а его консультантом, сообщили в аппарате главы государства РБК. Он будет консультировать президента по вопросам Центральной Азии и Южно-Кавказского региона.

«Это не является государственной должностью, не предусматривает какого-либо вознаграждения, а также нормированного режима работы и рабочего времени»,— сообщили в управлении по связям с общественностью и средствами информации аппарата президента Армении.

Напомним, о назначении господина Асатряна стало известно вчера, 7 октября. По данным “Ъ”, он будет заниматься укреплением связей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Армении Арменом Саркисяном.

Георгий Асатрян — кандидат исторических наук, специалист по Афганистану и контртеррористической деятельности США на Ближнем Востоке. Он защитил диссертацию о контртеррористической политике США в Афганистане в 2001–2008 годах (его научным руководителем был академик РАН, генерал-лейтенант ФСБ Василий Христофоров).

Как обострились отношения Армении и Азербайджана и как на это реагирует Россия — в материале “Ъ” «Двух точек здесь быть не может».