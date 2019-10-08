Осужденный за мошенничество Иван Обухов требует от адвоката вернуть гонорар

Как стало известно «Ъ-Урал», сегодня Ленинский райсуд Екатеринбурга провел предварительное слушание по иску Ольги Обуховой к главе адвокатского бюро «Бельянский и партнеры» Андрею Бельянскому о взыскании неосновательного обогащения. Рассмотрением дела занимается судья Ирина Юшкова. Ранее господин Бельянский защищал супруга Ольги Обуховой – бывшего топ-менеджера овощебазы №4 Ивана Обухова.

В ноябре 2017 года Сысертский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима вместе с двумя сообщниками за попытку хищений 400 га земель, принадлежащих известному исполнителю шансона Александру Новикову. В итоге бизнесмен вышел на свободу уже в 2018 году.

Как пояснила «Ъ-Урал» сама истица, суть претензий заключается в том, что стороны не сошлись в оплате услуг по юридическому сопровождению в том числе и уголовного преследования ее мужа. «У меня истекают сроки исковой давности, а вопрос по оплате не был разрешен. Поэтому я и подала иск»,— пояснила госпожа Обухова, не став более подробно комментировать ситуацию.

В свою очередь в адвокатском бюро пояснили, что были удивлены действиями истца. «Ранее никаких претензий от Обуховой не поступало. Думаю, что предъявление такого иска вызвано личными причинами ведь она вносила оплаты за своего супруга, который тогда находился в СИЗО»,— пояснил Андрей Бельянский.

Он обратил внимание на тот факт, что интересы истца представляет юрист Иван Чупраков, который имеет личные счеты с адвокатским бюро. «В отношении его супруги адвокаты адвокатского бюро не безуспешно добиваются возбуждения уголовного дела, по факту хищения денег из конкурсной массы по одному из арбитражных дел. Мы расцениваем это как попытку оказать давление на бюро, в связи с нашими профессиональными обязанностями. К сожалению, такая практика перестает быть редкой»,— пояснили в адвокатском бюро.

Игорь Лесовских