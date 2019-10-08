Калви оставили под домашним арестом до 13 января

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на три месяца. Мера пресечения будет действовать до 13 января. На этот же срок продлили арест советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

Защита обвиняемых просила изменить каждому меру пресечения на залог в 5 млн руб., либо на запрет определенных действий. Майкл Калви попросил в случае продления ареста разрешить ему прогулки, а Филипп Дельпаль — выйти на работу во Франко-российскую торгово-промышленную палату и изменить место домашнего ареста на квартиру, где живет семья.

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По версии следствия, находясь вне изоляции от общества обвиняемые могут скрыться или продолжить заниматься преступной деятельностью и помешать расследованию. За три месяца следователи намерены провести допросы, очные ставки, осмотр документов.

«Суд считает ходатайство следствия подлежащим удовлетворению... Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении Калви и Дельпаля до 13 января 2020 года»,— огласила решение судья Наталья Дударь (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, господина Калви и пять других фигурантов уголовного дела арестовали в феврале по обвинению в хищении 2,5 млрд руб. Основанием для уголовного преследования стало заявление акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Он утверждал, что в 2017 году его убедили проголосовать за невыгодное решение. В счет долгов по кредитам на 2,5 млрд руб. банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. Господин Калви оценил активы в 3 млрд руб., а господин Юсупов — в 600 тыс. руб. В сентябре 2019 года СКР получил оценку стоимости акций компании в 3,8 млрд руб.

Подробнее о новых обстоятельствах уголовного дела — в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».