ФСБ проводит обыски в МО «Остров Декабристов»

Во вторник, 8 октября, сотрудники УФСБ проводят оперативные мероприятия в помещениях муниципального образования «Остров Декабристов» на Васильевском острове. Также силовики прибыли по адресам проживания главы совета местного МО предыдущего созыва, депутата Владимира Барканова и назначенного им в мае 2019 года и.о. главы местной администрации Сергея Литвинова.

Как сообщает «Фонтанка.ру», по предварительной информации, мероприятия связаны с расследованием дела о мошенничестве. Других подробностей пока не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за время прошедших муниципальных выборов МО «Остров Декабристов» не раз оказывалось в центре скандалов. Там долго не могли подвести окончательные итоги голосования, наблюдатели сообщали о возможном вбросе бюллетеней. При этом полиция запрещала журналистам вести съемку происходящего во время очередного пересчета голосов. Позднее представители оппозиционных партий заявили, что в результате манипуляций с бюллетенями не досчитались многих голосов избирателей.