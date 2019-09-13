Полиция выгоняет наблюдателей и журналистов из администрации МО «Остров Декабристов»

Сотрудники полиции прибыли в ИКМО «Остров Декабристов» Василеостровского района Петербурга, где в настоящий момент происходит пересчет голосов на муниципальных выборах 8 сентября. Правоохранители потребовали от всех, в том числе наблюдателей и журналистов, прекратить съемку процесса и покинуть помещение.

Наблюдатели и юристы отмечают, что подобное требование нарушает принцип гласности и открытости избирательного процесса.

Ранее из ИКМО «Озеро Долгое» в Приморском районе сотрудники полиции на руках вынесли муниципального депутата Илью Шмакова, который пытался наблюдать за подсчетом голосов.

Олег Дилимбетов