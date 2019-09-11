Наблюдатели сообщили о возможном вбросе бюллетеней в МО «Остров Декабристов»

Независимые наблюдатели сообщили о возможном вбросе бюллетеней за «нужных» кандидатов при ручном пересчете голосов в ИКМО «Остров Декабристов» в Петербурге.

Как заявили “Ъ-СПб” активисты, всю ночь дежурившие у здания администрации Василеостровского района, где хранились бюллетени, ими было обнаружено, что за десять минут до начала подсчета голосов на одной из трех опечатанных дверей была сорвана пломба, на которой стояли печати и подписи. Данный факт обнаружил один из помощников муниципального депутата данного округа Владимира Барканова.

По словам наблюдателей, данная пломба была снята председателем ТИК №2 без присутствия членов ИКМО и кандидатов. Председатель территориальной комиссии находился внутри помещения, где хранятся бюллетени по всем избирательным участкам, в течение порядка десяти минут.

Напомним, ранее о возможной подмене бюллетеней в УИК №60 МО «Екатерингофский» сообщал глава петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

Что касается МО «Остров Декабристов», то там по итогам муниципальных выборов половину мандатов получили представители «Яблока».