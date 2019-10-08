Кремль заинтересован во встрече в «нормандском формате»

Кремль не согласен с высказыванием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате». Москва заинтересована в саммите, но призывает подготовиться к нему, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как и все страны-участницы этого формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”. Он добавил, что идея участия Вашингтона в «нормандском формате» не находит поддержки в Кремле. При этом США «могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям».

Ранее господин Песков сообщил, что дата саммита в «нормандском формате» будет зависеть от графиков лидеров четырех стран, которые еще предстоит согласовать. По его словам, сейчас ведется непосредственно подготовка к саммиту по линии помощников глав государств и профильных ведомств. Господин Пристайко считает, что Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате». Москва выдвинула новое условие для проведения встречи — имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство, добавил министр иностранных дел Украины.

О готовности лидеров четырех стран встретиться в Париже — в материале “Ъ” «От совместного информбюро».