В Госдуме рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией в ближайшее время

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что авиасообщение между Грузией и Россией возобновится в ближайшее время. По итогам встречи с представителями оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии» он уточнил, что конкретные сроки пока назвать не может.

«Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать. Мы видим, в последнее время эксцессов таких в Грузии нет, но и при этом политики должны проявить свою волю, в том числе и новые политики, которые приходят, сделать какие-то в этой связи заявления. Просто так не происходит ничего»,— сказал господин Калашников (цитата по «РИА Новости»).

Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля. Это произошло после визита российской делегации депутатов в страну. Глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента, что стало одной из причин массовых протестов в стране. 4 октября МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией.

О том, как развиваются грузинско-российские отношения, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».

О протестах в Грузии — в материале “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».