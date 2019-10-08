Дилеры видят риски закрытия и увольнений

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, сообщив в нем о рисках ухода ряда автомобильных брендов с российского рынка из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70–120%. В ассоциации говорят, что это повлечет ухудшение конкуренции, сокращение доступности линейки для потребителей. Кроме того, в РОАД оценивают ущерб для дилерской сети в РФ, говоря о вероятности закрытия 200–300 центров и последующем увольнении 20 тыс. человек.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к президенту Владимиру Путину, рассказав о рисках на фоне обсуждаемой индексации утильсбора (письмо есть у “Ъ”). Как сообщал “Ъ”, речь идет об увеличении ставок сбора на 70–120%.

В РОАД указывают, что рост ставок сбора приведет к увеличению цен.

Это, в свою очередь, полагают в ассоциации, «крайне негативно» отразится не только на автомобильном рынке, который последние несколько месяцев находится на грани существенного падения, но и на экономике в целом за счет влияния на смежные отрасли.

При увеличении давления на импорт продажи некоторых брендов станут нерентабельными, что может повлечь за собой закрытие 200–300 дилерских центров, полагают в РОАД, и увольнение не менее 20 тыс. сотрудников, а также сокращение налоговых платежей.

Кроме того, в ассоциации говорят о рисках ухудшения конкуренции, а также сокращения предложения для потребителя на фоне значительного увеличения ставок утильсбора.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. За январь—май 2019 года, по данным «Автостата», доля импортных машин на рынке РФ составила 15% (в январе—июне, по данным PwC,— 17%). В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году — еще раз повышен с 1 апреля в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%, после чего увеличились и цены на автомобили.

Ранее с аналогичным письмом в правительство обратилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отмечая риски снижения доступности машин и сокращения темпов обновления и так устаревшего парка коммерческого транспорта. По данным АЕБ, в январе—сентябре автопродажи падают на 2%. В 2019 году рынок впервые вернулся к отрицательной динамике с момента начала восстановления в 2017 году после многолетнего кризиса.

Как сообщал “Ъ” 8 октября, в Минпромторге сейчас рассматривают вариант стимулирования локализации производств за счет средств от индексации утильсбора. Объем утильсбора в 2019 году составил 54 млрд руб. с импорта и 204,2 млрд руб. с локального производства (последний компенсируется). В проекте бюджета на 2020 год уже учтена предлагаемая индексация: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд руб. в 2020 году и в 48 млрд руб. в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 млрд руб. Источники “Ъ” отмечали, что сейчас импорт для многих концернов — источник прибыли, за счет которой они балансируют убытки от российского производства.

Ольга Никитина