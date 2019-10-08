Дилеры видят риски закрытия и увольнений

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, сообщив в нем о рисках ухода ряда автомобильных брендов с российского рынка из-за планов правительства повысить ставки утильсбора на 70–120%. В ассоциации говорят, что это повлечет ухудшение конкуренции, сокращение доступности линейки для потребителей. Кроме того, в РОАД оценивают ущерб для дилерской сети в РФ, говоря о вероятности закрытия 200–300 центров и последующем увольнении 20 тыс. человек.
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к президенту Владимиру Путину, рассказав о рисках на фоне обсуждаемой индексации утильсбора (письмо есть у “Ъ”). Как сообщал “Ъ”, речь идет об увеличении ставок сбора на 70–120%.
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. За январь—май 2019 года, по данным «Автостата», доля импортных машин на рынке РФ составила 15% (в январе—июне, по данным PwC,— 17%). В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году — еще раз повышен с 1 апреля в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%, после чего увеличились и цены на автомобили.
Ранее с аналогичным письмом в правительство обратилась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), отмечая риски снижения доступности машин и сокращения темпов обновления и так устаревшего парка коммерческого транспорта. По данным АЕБ, в январе—сентябре автопродажи падают на 2%. В 2019 году рынок впервые вернулся к отрицательной динамике с момента начала восстановления в 2017 году после многолетнего кризиса.
Как сообщал “Ъ” 8 октября, в Минпромторге сейчас рассматривают вариант стимулирования локализации производств за счет средств от индексации утильсбора. Объем утильсбора в 2019 году составил 54 млрд руб. с импорта и 204,2 млрд руб. с локального производства (последний компенсируется). В проекте бюджета на 2020 год уже учтена предлагаемая индексация: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд руб. в 2020 году и в 48 млрд руб. в 2021 году. С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 млрд руб. Источники “Ъ” отмечали, что сейчас импорт для многих концернов — источник прибыли, за счет которой они балансируют убытки от российского производства.
Минпромторг просит 150 млрд руб. из бюджета до 2025 года на защиту автопрома от санкций. За эти деньги планируется локализовать ряд автокомпонентов, в том числе дизельный двигатель, интересантами называются группа ГАЗ Олега Дерипаски, КамАЗ и «Соллерс». В основу идеи легла программа импортозамещения ГАЗа, в отношении которого действуют санкционные ограничения, говорят источники “Ъ”: позднее она была переработана под потребности и других российских игроков. Проекты вряд ли смогут окупиться в условиях ограниченной емкости авторынка РФ, считают аналитики. При этом качество продукции и эффективность расходования бюджета заранее вызывают вопросы у экспертов и источников “Ъ”.
просмотров: 57931
просмотров: 42157
просмотров: 40257
просмотров: 37411
просмотров: 34044