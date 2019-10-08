Биржа Гонконга отозвала свое предложение о слиянии с LSE на 32 млрд

Фондовая биржа Гонконга (HKEX) отказалась от плана слияния с Лондонской фондовой биржей (LSE), объем которого оценивался в 32 млрд. Об этом HKEX объявила сегодня, 8 октября, на своем сайте (.pdf).

Тем самым биржа Гонконга отказалась от идеи «изменить всемирный рынок капитала на десятилетия вперед», как отмечалось в заявлении главы HKEX в предложении о слиянии. Предложение было сделано биржей Гонконга 11 сентября, и за прошедшие дни она предприняла несколько попыток убедить акционеров и совет директоров LSE в выгоде этого слияния, однако те ответили отказом. В сегодняшнем заявлении HKEX отмечает «разочарование» тем, что руководство LSE не разделяет ее видение, однако считает, что дальнейшие попытки настаивать на слиянии не в интересах акционеров биржи Гонконга, поэтому предложение о нем снимается.

Алена Миклашевская