Компания Bentley готовит серийный электромобиль и намерена в ближайшее время представить такую модель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела продаж и маркетинга британского автопроизводителя Криса Крафта.

«Bentley всегда была синонимом мощности и в этом плане электромоторы полностью отвечают нашим требованиям, — заявил господин Крафт. — Кроме того исследование сегмента премиальных моделей говорит о том, что 35% аудитории хотят купить электромобиль такого класса».

Напомним, ранее глава Bentley Эдриан Холлмар заявил, что серийный электромобиль марки появится не ранее 2025 года.