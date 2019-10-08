Группа для проработки «дорожной карты» мегапроекта китайской Sirius создается в Хабаровском крае

В Хабаровском крае к концу недели будет сформирована рабочая группа для проработки первых шагов реализации мегапроекта Sirius Holding (Китай) по созданию на севере края производства метанола, сообщил “Ъ” глава Аяно-Майского района региона Алексей Ивлиев. По его данным, в Якутии, чей газ планируется использовать в качестве сырья, состав рабочей группы уже утвержден, соглашение подписано.

«В рабочую группу в том числе войдут представители китайской стороны, я, возглавлять ее будет председатель ТЭКа (глава профильного краевого комитета Владимир Белов.— “Ъ”). Мы очень надеемся на реализацию проекта. Уровень подхода достаточно высокий, заинтересованность китайской стороны крайне велика, поскольку рынок метанола растет очень стремительно, и почти 50% потребляется именно в Китае»,— сказал господин Ивлиев. Глава района отметил, что ему «достаточно часто звонят с китайской стороны, торопят»,— инвесторы хотели приступить к планированию сразу после окончания празднования 70-летия КНР.

Хабаровская рабочая группа займется проработкой «дорожной карты», определением сроков. Также группа рассмотрит возможность образования в районе ТОР под данный проект, определением ее параметров.

Алексей Ивлиев сообщил, что в кадровой политике проекта предполагается учитывать и интересы района: «Местные жители будут привлекаться в первую очередь, с возможностью обучения. Во вторую очередь — это жители дальневосточных регионов. В третью — из других регионов».

Как сообщалось, соглашение о строительстве завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy («дочка» Sirius Holding) и Агентством по привлечению инвестиций. В качестве сырья будет использоваться газ месторождений запада Якутии. Первый этап мегапроекта предполагает возведение промкомплекса в 3,5 км от поселка Аян, строительство газопровода пропускной способностью 20 млрд куб. м в год и протяженностью 1,2 тыс. км.

Оценочная стоимость проекта составляет 740 млрд руб. Сумма охватывает разведку и разработку газовых месторождений в Якутии (250 млрд руб.), строительство газопровода до Аяна (150 млрд руб.), строительство завода метанола (300 млрд руб.), а также развитие инфраструктуры в Аяне (электростанции, портовые причалы, автодороги и т. д. еще на 40 млрд руб.). Предполагаемая мощность производства — 7,2 млн т газа в год, что составляет почти 10% мирового производства метанола. Таким образом, комплекс призван стать крупнейшим в мире. Метанол используется чаще всего в производстве медпрепаратов и лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и т. д. Выпуск метанола в РФ в 2018 году составил 4,5 млн т.

Подробнее о масштабном проекте читайте в материале “Ъ” «Якутский газ перегонят на спирт».

Эрнест Филипповский, Хабаровск