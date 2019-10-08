В Эквадоре из-за протестов остановилась работа на трех нефтяных месторождениях

Эквадорская государственная компания Petroamazonas приостановила добычу нефти на трех своих месторождениях, сообщило Министерство энергетики страны. Месторождения захвачены протестующими, требующими восстановить субсидии на дизельное топливо и бензин.

Захваченные нефтяные месторождения находятся в провинциях Орельяна и Сукумбиос, сейчас с протестующими ведутся переговоры.

Массовые протесты, переросшие в некоторых городах страны в беспорядки, начались после того, как 3 октября президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин. После подписания указа цены на них выросли более чем на 120%. Тогда же работники сферы транспорта объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения.