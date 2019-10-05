Эквадорские перевозчики прекратили забастовку

Сотрудники транспортных служб Эквадора прекратили забастовку, сообщил AP. Ранее из-за протестов в стране был объявлен режим чрезвычайного положения.

Глава Национальной федерации общественного пассажирского транспорта страны Абель Гомес заявил, что перевозчики не несут ответственность за акты вандализма на акции. По его словам, с правительством может быть достигнуто соглашение. Господин Гомес не сообщил об условиях транспортников, но отметил, что возможно правительству придется пересмотреть тарифы на проезд.

Количество задержанных в ходе протестов увеличилось до 350 человек.

Напомним, недовольство граждан вызвали принимаемые властями экономические меры. В частности, с 3 октября отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, что привело к росту цен. В ответ на это представители профсоюзов анонсировали протестные акции. По данным издания, в ходе протестов пострадали девять человек, 18 были задержаны. Самые активные демонстрации проходили в историческом центре страны Кито. Протестующие закидывали полицейских камнями, палками и бутылками, полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Ранее власти Эквадора также объявили о планах покинуть Организацию стран—экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Это решение в Эквадоре объяснили «проблемами с бюджетной устойчивостью».