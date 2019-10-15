Кровотечение длиной в жизнь

При разработке лекарственных препаратов, особенно для лечения хронических заболеваний, большое внимание уделяется тому, чтобы сделать их применение максимально удобным для пациентов и таким образом повысить качество их жизни. Большинство известных лекарств для лечения гемофилии присутствуют на рынке больше десяти лет. Эти средства нужно вводить внутривенно, порой несколько раз в день. В 2017 году в США зарегистрирован препарат c подкожным способом введения, который признан американским регулятором прорывом в терапии.

Царский ген

Гемофилия — наследственное хроническое заболевание системы свертывания крови, которое может приводить к спонтанным или спровоцированным травмами кровотечениям — как наружным, так и внутренним. Нарушение процесса свертывания обусловлено отсутствием или недостаточным количеством специальных белков крови — так называемых факторов свертывания. В России почти 10 тыс. больных гемофилией, 40% из них — дети.

Для тяжелой формы гемофилии характерны частые кровотечения в суставы и мышцы, вызывающие острую боль, хронические отеки, деформации, снижение подвижности и необратимое разрушение суставов. Эти кровотечения не только приводят к инвалидизации и снижают качество жизни, но и могут быть смертельно опасными, если происходят, например, в мозге или желудочно-кишечном тракте.

Гемофилия также известна под названиями царская и викторианская болезнь. Они возникли не случайно: самой знаменитой носительницей дефектного гена была королева Виктория. В частности, гемофилией болел ее сын Леопольд, а дочери были носительницами и передали заболевание потомкам — представителям почти всех королевских семей Европы. В российской царской семье тоже был больной гемофилией — Алексей, единственный сын императора Николая II, правнук королевы Виктории. В то время болезнь считалась смертельной: в первой трети прошлого века около 80% больных погибали еще в детстве. Больным гемофилией врачи того времени рекомендовали поднять конечность, в которой возникало кровотечение, накладывали давящую повязку, назначали препараты спорыньи, железа, надпочечников, вливание в вены стерильного физиологического раствора. Уильям Ослер, терапевт и историк медицины, рекомендовал введение свежей сыворотки крови или по 20–30 мл цитратной крови. Современные эксперты отмечают, что врачи цесаревича лечили его правильно: при гемартрозе применяли временную иммобилизацию и согревание сустава.

Внутривенная повинность

Сегодня основным методом лечения пациентов с гемофилией А (самый распространенный тип заболевания) является восполнение недостающего фактора свертывания крови VIII в крови пациента путем проведения заместительной терапии концентратами факторов. Это предполагает частые (не реже двух-трех раз в неделю) внутривенные инфузии. Особенно тяжело приходится детям, не говоря уже о младенцах. Вены у них могут плохо прощупываться, и родителям трудно проводить эти процедуры в домашних условиях регулярно. Пациенты старшего возраста могут сталкиваться с другими проблемами: стенки сосудов повреждаются постоянными проколами, что нередко заставляет больных отказываться от профилактической терапии и прибегать к ней лишь при возникновении кровотечений. Кроме того, нередко организм пациента начинает вырабатывать антитела к вводимым препаратам фактора свертывания, так называемые ингибиторы, стандартное лечение перестает работать. И вместо заместительной терапии препаратами фактора VIII используются препараты шунтирующего (обходного) действия, при применении которых могут сохраняться спонтанные и суставные кровотечения.

Терапия гемофилии, как и многих других угрожающих жизни хронических заболеваний, дорогая: расходы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей в месяц. В 2007 году в стране была запущена программа «7 высокозатратных нозологий» (с 2018 года — «12 высокозатратных нозологий»), в рамках которой пациенты, в том числе с гемофилией, обеспечиваются необходимыми препаратами за счет федерального бюджета. Ситуация начала стремительно меняться: у пациентов появился доступ к качественному лечению, и они перестали умирать от кровотечений, значительно повысилась средняя продолжительность жизни с гемофилией. Сейчас в клинической практике в России применяется восемь препаратов, семь из которых производятся в России (пять — по полному циклу).

Профилактический режим

Большинство присутствующих на рынке препаратов для лечения гемофилии разработаны больше десяти лет назад. Однако наука не стоит на месте, и в 2017 году в США был зарегистрирован новый препарат для профилактики кровотечений при гемофилии А, которому американский регулятор присвоил статус прорыва в терапии.

Это моноклональное антитело (препараты этого класса избирательно воздействуют на ключевые компоненты патологического процесса). Препарат связывает IXa фактор с фактором Х, восполняя тем самым функции отсутствующего фактора VIII, необходимого для эффективного гемостаза. Основная его особенность — подкожный способ введения с частотой до одного раза в четыре недели, что позволяет пациентам придерживаться профилактического режима и вести полноценную жизнь. По словам заведующей городским центром по лечению гемофилии Санкт-Петербурга, к.м.н. Татьяны Андреевой, принимавшей участие в клиническом исследовании этого препарата, «у одного из пациентов с тяжелым клиническим течением заболевания, наблюдающегося в городском центре гемофилии в г. Санкт-Петербурге, раньше количество спонтанных кровотечений доходило до 17 в месяц. С момента начала использования нового препарата кровотечений не отмечено».

В России препарат был зарегистрирован в октябре 2018 года для пациентов с ингибиторной формой гемофилии А. В апреле 2019 года он появился в продаже, в июле департамент здравоохранения Москвы впервые закупил препарат для пациентов Морозовской детской клинической больницы.

О важности доступа пациентов к новой терапии не раз говорил президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. «Если говорить о детях, больных гемофилией,— около 10% из них страдают тяжелой формой заболевания, лечение которой в ряде случаев предполагает внутривенные инфузии каждые два-три часа. Плохой венозный доступ не позволяет проводить надлежащее лечение и купировать кровотечения, что ведет к инвалидизации ребенка в будущем. Инновационная подкожная терапия предполагает щадящий режим введения от одного раза в неделю до одного раза в четыре недели, при этом сводя эпизоды кровотечений до минимума», — заявил он на последнем заседании Экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной думы РФ по охране здоровья и рабочей группы по онкологии, онкогематологии и трансплантации.

В июле 2019 года было направлено предложение о включении инновационного препарата в федеральную программу лекарственного обеспечения пациентов с заболеваниями из перечня «12 высокозатратных нозологий» (ВЗН). В рамках поддержки обеспечения пациентов инновационными препаратами и реализации стратегии развития фармацевтической промышленности в сентябре 2019 года было подписано соглашение о локализации его производства в России. Ожидается, что решение о включении препарата в программу «12 ВЗН» будет принято комиссией Минздрава по формированию перечней лекарственных средств для медицинского применения на заседании 7 ноября 2019 года. В случае включения в программу препарат станет доступен для закупки за счет федерального бюджета для всех пациентов с ингибиторной гемофилией А.

Мария Григорьева