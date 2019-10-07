РЭЦ прогнозирует трехкратное увеличение экспорта российского алкоголя

Российский экспортный центр (РЭЦ) прогнозирует увеличение экспорта алкогольной продукции из РФ в ближайшие годы более чем в три раза, до $500 млн. В настоящее время производители России экспортируют продукцию на $150 млн. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РЭЦ, такая динамика возможна благодаря вступающим в силу с начала 2020 года поправкам в Бюджетный и Налоговый кодексы, направленных на экспортную поддержку отрасли.

Российские производители крепкого алкоголя, игристых вин и пива смогут получить субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидии на перевозку продукции и экспортную выставочную-ярмарочную деятельность.

«Для получения поддержки по транспортировке и субсидированию процентных ставок необходимо внесение "алкогольных" кодов ТН ВЭД в действующие постановления правительства РФ, что предполагается сделать в ближайшей перспективе»,— сказал управляющий директор РЭЦ по внешним связям Максим Филимонов.

Общемировой экспорт водки в мире составляет около $40 млрд. По итогам 2018 года объем экспорта водки из России вырос на 11%. Это порядка 7% от общего объема российского производства и примерно 6% от мирового потребления. Ключевыми экспортерами российского крепкого алкоголя стали Великобритания, Франция, Германия, США и Израиль.

Как ранее писал “Ъ”, отечественные производители водки проявляют все больше интереса к рынку крепкого алкоголя Индии — второму по величине в мире после Китая.

Подробнее о экспорте водки читайте в материале “Ъ” «Индийцев приучают к русской водке».