Федор Емельяненко проведет бой в Японии 29 декабря

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко встретится с соперником из спортивной организация Rizin 29 декабря в Японии. Как сообщили ТАСС в организации Bellator, в качестве соперника 43-летнего россиянина может быть выдвинут 41-летний американец Куинтон Джексон.

«Bellator проведет турнир в Японии 29 декабря. Это будет последний бой в Японии для Федора Емельяненко»,— рассказали в Bellator.

Ранее Федор Емельяненко заключил новый контракт с Bellator. По данным Sports.ru, контракт рассчитан на три боя: первый поединок должен пройти в Японии в конце года, второй — в Нью-Йорке в 2020-м.

В январе Емельяненко проиграл в финальном бою Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру. Схватка продлилась всего 35 секунд. Тренер российского бойца Питер Тайссе после этого не исключал, что Емельяненко может завершить карьеру.

Подробнее о бое — в публикации “Ъ” «Федору Емельяненко хватило одного удара».