В Санкт-Петербурге бастовавшие курьеры Ozon вернулись на работу

Курьеры интернет-магазина Ozon в Санкт-Петербурге вернулись к работе, после того как 5 октября отказались выполнять свои обязанности из-за размера зарплаты и условий труда, говорится в сообщении компании.

«Утром 7 октября руководство компании и инициативная группа курьеров встретились и подписали протокол об изменениях в процессах. После подписания протокола инициативная группа вышла на маршруты. Таким образом, служба доставки в Петербурге сегодня работает в штатном режиме, заказы едут к клиентам»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

О том, что курьеры в Санкт-Петербурге объявили забастовку, стало известно 5 октября. Они сообщили, что летом в компании изменилась система, рассчитывающая полагающееся курьеру, и уже третий месяц кряду она дает сбои — накануне сотрудники в очередной раз недосчитались от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Статус доставки неопределен».