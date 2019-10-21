Инвесторы продолжают бег

Опасения рецессии мировой экономики вынуждают инвесторов сокращать вложения на рынках развивающихся стран. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувший месяц инвесторы вывели из фондов развивающихся стран $6 млрд. Оттоки наблюдаются и с фондовых рынков развитых стран, в экономиках которых также отмечается замедление. Завидную устойчивость демонстрируют российские фонды, потерявшие за месяц только $8 млн.

Данные EPFR свидетельствуют о продолжающемся бегстве международных инвесторов с рынков развивающихся стран. По оценке «Денег», основанной на отчетах BofA Merrill Lynch Global Research (учитывающих данные EPFR), по итогам четырех недель, завершившихся 9 октября, фонды emerging markets потеряли почти $6 млрд. Месяцем ранее оттоки были существеннее — $7,2 млрд. Вместе с тем непрерывный уход инвесторов из активов развивающихся стран продолжается восьмой месяц подряд, и за это время было выведено свыше $48 млрд.

В ожидании рецессии

Причины продолжающегося ухода инвесторов с рынков развивающихся стран остались прежними — опасения рецессии мировой экономики, которые были подкреплены слабыми статистическими данными из США, Китая и Европы. В октябре Институт управления поставками (ISM) США сообщил о том, что индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре упал до 52,6 пункта с уровня августа в 56,4 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали уменьшения индикатора только до 55 пунктов. Сводный индекс деловой активности (PMI) 19 стран еврозоны снизился в сентябре до 50,4 пункта с 51,9 пункта в августе. Так низко индекс не опускался шесть лет. Показатель крупнейшей экономики региона — Германии — снизился на 2,1 пункта, до 41,4 пункта, обновив семилетний минимум. В Китае индекс PMI неожиданно упал в сентябре до семимесячного минимума — 51,3 пункта. «В такой ситуации глобальные инвесторы сокращают позиции в рискованных активах и увеличивают вес в портфелях защитных бумаг — казначейских облигаций США и золота»,— отмечает аналитик «Газпромбанк — Управление активами» Илья Купреев.

Добавило беспокойства рынкам турецкое вторжение в Сирию, которое было жестко раскритиковано западными политиками. В Париже и Берлине объявили о приостановке поставки вооружения в Турцию и предупредили Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности. В свою очередь, Вашингтон пригрозил ввести против Анкары санкции, если она начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения в Сирии. Президент США Дональд Трамп разрешил Минфину вводить ограничительные меры против Турции, если это потребуется. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии. «Влияние нерыночных факторов на настроения инвесторов в последние недели существенно выросло»,— отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Продажи инвесторов могли быть и более значительными, если бы не происшедшее в сентябре смягчение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США и Европейского ЦБ. В прошлом месяце европейский регулятор снизил ставку по депозитам с минус 0,4% до минус 0,5%, а также начал с 1 октября выкуп активов в объеме €20 млрд ежемесячно. Американский регулятор снизил ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75–2%. В октябре председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о планах регулятора по наращиванию собственного баланса. С 15 октября ФРС будет выкупать казначейские векселя на $60 млрд ежемесячно. При этом выкуп будет осуществляться как минимум до конца второго квартала 2020 года. По словам старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, добавление монетарных стимулов не улучшило картину, что говорит о вероятном пределе их эффективности.

Россия в общем тренде

Не удержалась в стороне от общей тенденции и Россия. По данным EPFR, за минувшие четыре недели инвесторы вывели с российского фондового рынка $8 млн. Месяцем ранее был положительный результат — приток в размере $47 млн.

Российские рынки остаются в сильной зависимости от мировых настроений в условиях отсутствия масштабных внутренних драйверов повышения инвестиционного спроса, отмечает Сергей Суверов. Тем более что слабые данные по экономике выходят и в России. В сентябре индекс PMI обрабатывающих отраслей рухнул до 46,3 пункта с 49,1 пункта в августе, указав на максимальное за последние десять лет ухудшение рыночной конъюнктуры. К тому же сентябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ. Одновременно индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2019 года, наоборот, поднялся до 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе. Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в сентябре составил 51,4 пункта против 51,5 пункта в августе.

Отток из российских фондов оказался минимальным среди фондов стран, входящих в группу БРИК. По данным EPFR, международные инвесторы вывели из фондов Китая почти $900 млн, Индии — $175 млн, Бразилии — $60 млн. «После событий в Саудовской Аравии, а также подписания "формулы Штайнмайера" риск санкций для России снижается, что оказывает дополнительную поддержку рублевым активам»,— отмечает старший портфельный управляющий управления фондовых операций УК «Трансфингруп» Станислав Пономарев.

Развитые потянулись за развивающимися

Беспокойство относительно состояния крупнейших мировых экономик ударило не только по фондам развивающихся, но и по фондам развитых стран. По данным EPFR, суммарный отток с фондовых рынков developed markets в минувшем месяце составил более $7,2 млрд, что почти на 10% больше вывода, зафиксированного месяцем ранее. С начала года, то есть за период почти непрерывного бегства инвесторов, фонды развитых стран потеряли свыше $180 млрд.

Основной отток средств в октябре был зафиксирован из США ($8,5 млрд). C начала года такие фонды потеряли почти $60 млрд. Значительный отток инвестиций наблюдается и из европейских фондов. По данным EPFR, из фондов данной категории было выведено за месяц $6,3 млрд, а с начала года — свыше $100 млрд. Выходу из европейских активов способствуют неопределенность относительно «Брексита», проблемы европейских стран из-за торговых войн и крайне низкой доходности бондов. «В минувшем месяце появилась информация о подготовке клиринговых организаций ЕС к отключению европейских торговых систем от доступа к Лондонским биржам, которое может произойти в случае выхода Британии из союза без соглашения. Такие перспективы беспокоят инвесторов»,— отмечает Александр Осин.

Теряют инвесторов и фонды Японии. По оценкам «Денег», за минувший месяц клиенты фондов данной категории вывели около $2 млрд. Вместе с тем с начала года результат все еще положителен — наблюдается приток в размере $5,3 млрд. По мнению аналитиков, Япония выглядит фаворитом рынков, поскольку напрямую не участвует в торговой войне, а политика абэномики направлена на ослабление иены и получение дополнительных доходов экспортерами, акции которых составляют ядро японского рынка.

Туманные перспективы

В ближайшие недели участники рынка не ждут сильных изменений в поведении инвесторов, а значит, оттоки с высокой вероятностью продолжатся. Ключевым фактором, за которым будут следить инвесторы, будет переговорный процесс между США и Китаем. В случае если сторонам удастся достигнуть хотя бы частичного компромисса, фондовые площадки могут вернуться к более активному росту.

Большое значение для рынка будет иметь период отчетностей, стартующий в США. По словам Сергея Суверова, есть вероятность, что ухудшение макроэкономических индикаторов могло повлиять и на корпоративный сектор. «В результате взгляды на американский корпоративный сегмент в определенной мере будут транслированы в общие настроения инвесторов в отношении покупок риска и, следовательно, окажут влияние и на российские активы»,— отмечает господин Суверов. «Дополнительными риск-факторами являются возможный выход Великобритании из ЕС без соглашения и процедура импичмента президента США Дональда Трампа»,— добавляет Илья Купреев.

В случае улучшения внешней конъюнктуры российские фонды имеют все шансы выйти в число лидеров по привлечению инвестиций. «Сейчас мы видим, что инвесторы остаются в поисках доходностей, однако непринятие риска в условиях мирового замедления также усиливается. На этом фоне мы считаем, что российские бумаги с учетом наличия достаточно сильного макроэкономического базиса РФ продолжат привлекать к себе внимание инвесторов»,— отмечает господин Суверов.

Иван Евишкин