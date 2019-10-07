Часть траволаторов на «Дунайской» не будут работать до конца года

Траволаторы в одном из выходов со станции метро «Дунайская» пока работать не будут. Пассажирам придется пользоваться лестницей. Причина в том, что на станции продолжаются работы по пуско – наладке оборудования. Они продлятся до конца года, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что «Дунайская» — станция Фрунзенского радиуса метро. Была открыта вместе со станциями метрополитена «Шушары» и «Проспект Славы» 3 октября. Вечером в день открытия очевидцы сообщили о протечке на «Дунайской». В ГУП «Петербургский метрополитен» протечку объяснили ошибкой работников клининговой службы.