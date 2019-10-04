В петербургском метро усилят контроль за уборщиками после протечки на «Дунайской»

Контроль за производством работ по уборке станций петербургского метро будет усилен. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Эдуарда Батанова.

«Все работы производятся под техническим надзором СПб ГУП "Петербургский метрополитен"»,— заявили в Смольном.

Напомним, что накануне очевидцы сообщили в протечке на станции метро «Дунайская». Течь появилась через несколько часов после открытия новой станции для пассажиров. В СПб ГУП «Петербургский метрополитен» сообщили, что вода на станции появилась из-за халатности сотрудников клининговой компании, которые слили воду с поломоечных машин в непредназначенное для этого место. В «Метрострое» версию попадания грунтовых вод исключили.

Добавим, что подрядчик по уборке станций метрополитена — компания «Люкссервис» опровергла информацию о том, что действия сотрудников организации стали причиной течи на станции метро «Дунайская». Как сообщила «Фонтанка.ру», гендиректор компании Вероника Писарева заявила, что «никто никуда воду не сливал».