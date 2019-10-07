Рейтинг Дутерте снизился из-за тюремного скандала

Рейтинг президента Филиппин Родриго Дутерте снизились в сентябре, сообщило в понедельник, 7 октября, социологическое агентство Pulse Asia.

Господин Дутерте остается самым популярным политиком страны. 78% филиппинцев говорят о том, что одобряют его действия, 74% граждан говорят, что в огромной степени доверяют ему. Тем не менее эти показатели оказались соответственно на 7% и 11% ниже данных предыдущего опроса общественного мнения, проведенного агентством в июне нынешнего года.

Падение рейтингов может быть связано с масштабным тюремным скандалом в стране, в который президент вмешался буквально за несколько дней до проведения опроса. Скандал разразился после того, как выяснилось, что при всех заявлениях о бескомпромиссной борьбе с преступностью и наркоторговлей в тюрьмах процветала коррупция, что позволило досрочно освободиться целому ряду высокопоставленных или богатых преступников. К примеру, досрочного освобождения добился бывший мэр города Калауан Антонио Санчес, приговоренный в 1995 году к семи пожизненным заключениям за изнасилования и убийства. Скандал привел к смене руководства филиппинской тюремной службы.

О борьбе с преступностью на Филиппинах читайте в публикации “Ъ” «Жертвами войны с наркотиками на Филиппинах стали 6,6 тыс. человек».

О том, как господин Дутерте принял участие в заседании Валдайского клуба в Сочи,— в публикации “Ъ” «Родриго Дутерте за словом в петлю не полезет».

Андрей Келекеев