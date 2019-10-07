ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ВЕТЕРАНОВ САМБО И ДЗЮДО С 17 ПО 21 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В ЛИМАССОЛЕ НА КИПРЕ СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ВЕТЕРАНОВ САМБО И ДЗЮДО. УЧАСТИЕ ПОДТВЕРДИЛИ БОЛЕЕ 60-ТИ БИЗНЕСМЕНОВ-СПОРТСМЕНОВ ИЗ 15 СТРАН МИРА. В ПРОГРАММЕ ФОРУМА ДЕЛОВЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Широко известная на просторах сети шутка: «Ознакомившись со списком Форбс можно заметить, что ленинградская школа самбо выпустила больше миллиардеров, чем школа бизнеса в Гарварде», - не столь безосновательна. Выпускники школ Самбо и Дзюдо добиваются успехов по всему миру.



Сегодня в Петербурге открылся центр делового сотрудничества ветеранов Самбо и Дзюдо. А в октябре уже пройдет первый деловой Форум. Газета Коммерсант» не могла оставить без внимания столь значимое событие для города и страны. Узнаем кто такие ветераны Самбо и Дзюдо из первых рук.

Юрий Труфанов президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга

Идейный вдохновитель и организатор Форума Президент Ассоциации ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер РФ, мастер спорта международного класса по дзюдо, кандидат педагогических наук, Советник Президента международной федерации самбо (ФИАС) по вопросам развития ветеранского движения Юрий Труфанов.

Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как родилась идея Центра Делового Сотрудничества ветеранов самбо и дзюдо?

Все самое интересное в России всегда начиналось в Петербурге. Первый атлетический кружок Владислава Францевича Краевского, «Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования» Петра Францевича Лесгафта, которые переросли в первую в России академию физического воспитания. Самые захватывающие поединки между борцами проходили на арене цирка Чинизелли. Первые олимпийские чемпионы были петербуржцами. Много других достижений в области спорта родилось в Петербурге. Так и первая в России Ассоциация ветеранов дзюдо, которую я возглавляю и являюсь ее родоначальником, появилась тоже в Петербурге. Поэтому в некотором смысле наш город задает тон не только культурному, но и спортивному сообществу.

Следуя этой традиции, мы стремимся развиваться и использовать свои возможности по максимуму. На кафедре борьбы, в родном университете я продолжаю путь наставничества, развиваю и усовершенствую, новые техники, делюсь своими знаниями с подрастающим поколением. Возглавляя Ассоциацию ветеранов дзюдо и являясь советником ФИАС по мастерам самбо, я стремлюсь создавать новые программы для развития ветеранского движения.

В чем основная идея Вашего проекта?

Большую роль в философии единоборств играет учитель и Наставник, именно эту идею – преемственность поколений, мы взяли за основу нашего центра делового сотрудничества и первого делового Форума. Например, один из проектов, которые мы будем презентовать на Кипре и продвигать на международном уровне – это детский лагерь самбо на 400 человек, абсолютный аналог «Артека». Представляете, дети из разных стран приедут, чтобы познакомиться с культурой нашей страны и нашим национальным видом спорта-самбо, который недавно вошел в Олимпийскую программу. Это то, что делают ветераны Самбо для детей. Будет много и других интересных проектов. Часть из них уже наша отклик у наших международных коллег, на Кипре будут подписаны договора о сотрудничестве. Основная цель нашего Форума и центра делового сотрудничества ветеранов самбо и дзюдо: создать коммуникативную площадку для эффективного взаимодействия бизнеса, основываясь на идеях единоборств.

Какие планы на будущее?

Следующую встречу бизнесменов-спортсменов мы готовим 8-10 ноября 2019 года в Корее, в рамках Чемпионата мира по Самбо. В декабре пройдет серия деловых встреч в Петербурге в рамках Турнира, посвященного Дню работника органов государственной безопасности. Одно из ярких и масштабных событий запланировано на июнь 2020 года и уже началась подготовка. Это будет США, Пенсильвания, горы Поконо. Наши спортсмены бизнесмены будут принимать участие в церемонии чествования тренеров, бойцов, организаторов и журналистов всего мира, внесших неоценимый вклад в развитие и популяризацию боевых искусств.

На сегодняшний день наша главная задача – организовать и провести на высочайшем уровне Первый деловой Форум ветеранов самбо и дзюдо на Кипре, который пройдет в рамках Чемпионата мира по мастерам Самбо.

Владимир Япринцев заслущенный мастер спорта СССР, вице=председатель Белорусской федерации самбо и Белорусской федерации дзюдо

Руководство исполнительного комитета форума, это так называемые «Мастера Бизнеса», которые не только успешно руководят несколькими бизнесами, но и активно поддерживают различные стартапы. Одной из ключевых задач Форума станет передача уникального опыта и знаний в различных областях ведения бизнеса. Для этого запланирован ряд мастер-классов, один из которых проведет Владимир Япринцев, заслуженный мастер спорта СССР, Вице-председатель Белорусской федерации самбо и Белорусской федерации дзюдо, Заслуженный тренер Республики Беларусь . Кавалер серебряного ордена FIAS за выдающиеся заслуги в развитии самбо. Доктор философских наук в области социологии. Чемпион мира по самбо среди ветеранов. Председатель спортивно-технической комиссии FIAS. Соавтор международного информационного портала "Мы родом из самбо"

Владимир Геннадьевич, считаете ли Вы, что занятия единоборствами определили Вашу дальнейшую судьбу?

Да, однозначно. Единоборства, а конкретно самбо и дзюдо, являются тем фундаментом , на котором все в моей жизни строится. Более того, как только я отходил от спорта, жизнь менялась не в лучшую сторону, происходили нежелательные для меня изменения. Как только я в него возвращался —все снова выравнивалось. Все мои самые лучшие друзья пришли из самбо, и все самое лучшее в моей жизни связано с именно с ним.

Какие личные качества необходимы спортсменам, которые занимаются подобными видами спорта?

Мне кажется, что главные из них — это целеустремленность, терпение и умение преодолевать трудности. И, как бы это не казалось странным — благородство, хоть оно и немного выбивается из общего списка. Я считаю, что сильный человек всегда должен быть благородным и горжусь, что борцы, в основном, именно такие. Это как в бизнесе: многие люди считают, что все успешные бизнесмены — они как акулы, без человеческого лица. Я убежден, что, как только человек переходит некую духовную черту, то на коротке, он, может быть, выиграть и сможет. Но в долгосрочной перспективе его на 100% ожидает проигрыш. Поэтому такие качества, как благородство и порядочность, крайне необходимо в себе развивать. И единоборства этому весьма способствуют. Ведь ценно не только то, какой ты человек в зале, а что ты несешь в этот мир.

Вы только что провели параллель между занятиями единоборствами и ведением бизнеса. Какие еще общие черты есть у этих двух сфер жизни?

Как в спорте, так и в бизнесе, имеет место жесткая конкурентная борьба. Кроме того, всегда важно учитывать некие правила игры, которым необходимо следовать. Принцип «кто больше работает, тот добивается больших успехов» здесь также применим. И, что еще более важно, кто правильнее и современнее работает. Ведь при занятии единоборствами, например, и в деловой сфере, никогда нельзя оставаться на месте, нужно идти вперед, видеть актуальные тренды. В спорте — это новые методики, в бизнесе — использование современных средств и технологий. В случае, если бизнесмен почувствует, что знает все — его ждет неминуемая неудача. Равно как и когда спортсмен начинает думать, что ему больше не нужен тренер — ничем хорошим это обычно не заканчивается. И в спорте, и в бизнесе любая остановка — это шаг назад. А дальше уже и неминуемое падение вниз.

Если затронуть тему ошибок, которые может допустить спортсмен и проигрышах, с которыми он может столкнуться. Как человеку, настроенному на победу, справиться с ними?

Есть хорошее выражение в спорте, которое мне очень нравится: «Я не могу помнить все победы, которые одержал, но все свои поражения я помню точно». Я убежден, что так рассуждают все спортсмены. В этом случае роль тренера и наставника сложно переоценивать — он должен обратить внимание на ошибки, допущенные спортсменом, помочь сделать верные выводы и идти дальше. По настоящему сильный и великий тренер тот, кто не оставляет у спортсмена чувства вины из-за проигрыша. И, кстати, этот важный опыт выходит далеко за пределы борцовского ковра.

Каковы Ваши ожидания от предстоящего Делового Форума?

Хочется верить, что наша встреча явится катализатором деловых и других совместных проектов. Как в бизнесе, так и в других аспектах жизни, общение важно для поддержания существующих связей и для нахождения новых партнёров. Я часто участвую в различных деловых форумах в качестве бизнесмена- в ПМЭФ, ВЭФ и знаю, насколько ценен и важен такой формат взаимодействия. С другими спортсменами- ветеранами самбо и дзюдо мы встречается часто, но больше в кулуарах. Сейчас же у всех делающих появится возможность пообщаться в неформальной обстановке уже на открытой специальной площадке. Убеждён, что у данного мероприятия большое будущее. Мы нацелены на успех!

Асламбек Аслаханов мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта международного класса по дзюдо, доктор юридических наук, профессор

Не секрет, что Наставник в боевых искусствах занимают особую роль, будь то тренер или старший товарищ. Многие из тех, кто прошел путь Самбо и Дзюдо отмечают особую роль своих учителей. На Форум приедет один из великих спортсменов, Мастер спорта по вольной и классической борьбе, Мастер спорта международного класса по дзюдо.

Доктор юридических наук, профессор Асламбек Аслаханов.

Асламбек Ахмедович, за Вашими плечами немало спортивных побед. Расскажите, какими они были?

Многие мои схватки заканчивались очень быстро и всегда были объективными. Со своими соперниками мы всегда находили общий язык — как до боя, так и во время него, равно как и после его завершения. У нас всегда было уважительное отношение друг к другу.

Кроме взаимного уважения к партнеру, какими качествами должны обладать самбисты? Чему их учат их тренеры, наставники?

Я считаю, что самбисты — одни из самых компанейских людей. Также я не помню ни одного случая, когда после схватки кто-то сомневался в объективности ее результатов и обращался к судьям. Или , например, затягивал время во время соревнований. Это говорит об умении спортсменов с достоинством принимать исход боя. Проиграть может каждый. Каким бы сильным ты ни был, никогда нельзя недооценивать противника и надеяться на авось. Настоящий спортсмен понимает, что готовиться к соревнованиям нужно всегда, даже если ты видишь перед собой более слабого противника. Любой сильный боец волнуется, и это нормально. А вот не настраиваться на бой — это недостойно. И борьба здесь не сводиться к одному бою — напряжение можно создать даже одним взглядом. Самбист должен в любой ситуации не забывать о том, что он самбист. Самбисты живут с пониманием того, что они должны быть образцами для подражания. Еще важным качеством является уверенность в себе и в том, что ты делаешь. Ведь самбо, по сути своей - это тактическая борьба. А самбист, в свою очередь, своеобразная машина подавления, которая может остановить любого зарвавшегося хулигана и преступника. В связи с этим немаловажную роль играет и нравственной воспитание. Недаром, когда при общении люди узнают о том, что ты самбист, отношение к тебе совершенно другое.

Какие принципы самбо Вы применяли в своей жизни вне спортивного зала?

Наступать, а не бегать — главный принцип, который воспитали во мне единоборства. Во время службы в МВД СССР, а потом и в МВД России, мне приходилось не только много думать, но и работать физически. Та решительность, с которой ты готов принять бой — как на ковре, так и вне его, во многом помогает уже после окончания спортивной карьеры.

Чего Вы лично ждёте от предстоящего Форума?

По моему мнению, такой формат мероприятия очень интересен и полезен. Приятно будет встретиться с представителями «старой гвардии», побороться с ними и вспомнить молодые годы. Важным является также и то, что на форуме будут спортсмены, практикующие и дзюдо, и самбо. Многим присутствующим будет интересно посмотреть на их выступления и сравнить данные виды единоборств. Что касается деловой составляющей Форума, то я считаю правильным давать возможность участникам узнать друг-друга лучше, пообщаться, завести деловые контакты, тем более в такой комфортной дружеской обстановке.

Дмитрий Елин председатель правления Фонда «Национальная Лига ветеранов борьбы самбо»

Один из организаторов Форума Петербургский бизнесмен Дмитрий Елин.

Дмитрий Александрович, как Вы пришли на борцовский ковер? Это был Ваш личный выбор или, возможно, Вы ориентировались на кого-то?

На борцовский ковер я пришел, когда мне было семь лет. В спортивный зал меня привели родные и с тех пор единоборства стали неотъемлемой частью моей жизни.

То есть этот выбор стал для Вас определяющим. Вы представляете себе жизнь без спорта?

Это был на 100% правильный выбор. Вся моя жизнь так или иначе связана со спортом — большинство моих друзей и знакомых вышли из единоборств.

Как Вы считаете, с теми, с кем уверенно чувствуешь себя на ковре, также уверенно ощущаешь себя в бизнес-сообществе? Почему?

Между спортсменами, будь-то действующие или бывшие, степень доверия совершенно иная. Это особенно проявляется в том случае, когда речь заходит о взаимодействия в деловых вопросах. Это близкий круг. Мы лучше понимаем друг-друга, потому что здесь все свои, можно сказать, вышли из одного спортивного зала.

Считаете ли Вы, что занятия единоборствами сделали из Вас успешного бизнесмена?

Это повлияло на формирование моего характера, на приобретение уверенности в себе. Также в бизнесе помогают смелость и настырность — это то, без чего невозможно ни развитие спортсмена, ни любого другого успешного человека. Среди прочих качеств могу также выделить благородство, взаимное уважение — как к соперникам, так и к старшим, близким, ко всем окружающим! Это то, что вкладывают в детей настоящие тренеры — с самого первого дня занятий в спортивном зале.

Что Вы ожидаете от будущего Форума?

Это будет первое мероприятие подобного формата, но я уверен, что оно станет началом большой истории. Подагаю, что Форум послужит успешной площадкой для укрепления контактов между спортсменами, занятыми в различных сферах — будь то бизнес, политика или что-то иное. Это будет открытый диалог без барьеров, где люди говорят на одном языке.

Василий Шестаков президент Международной федерации самбо Фото: Евгений Одиноков

Форум нашел отклик в международных спортивных кругах и получил поддержку Международной федерации Самбо (ФИАС), президентом которой является Шестаков Василий Борисович.

Василий Борисович как Вы оцениваете потенциал нового проекта?

Самбо — вид спорта, который не только развивает необходимые навыки самообороны, но и во многом формирует характер. Полная самоотдача, борьба до последней секунды, отчаянное желание выйти победителем из самой сложной, а зачастую безнадежной схватки — это те вызовы, с которыми постоянно сталкиваются люди, занимающиеся самбо во всем мире. И это именно те вызовы, преодоление которых формирует силу духа и закаляет характер.

Но несмотря на конкуренцию и противостояние в зале, самбо — вид спорта, который объединяет людей. Ведь мы соперники только на ковре, за ковром - мы друзья.

Самбистское сообщество — это одна большая семья, которая объединяет в себе спортсменов с 5 континентов из 120 стран мира. Семья, в которой нет равнодушных, и где каждый готов протянуть руку помощи другому в трудную минуту. Отсюда - успех в спорте, успех в жизни, успех во всех начинаниях!