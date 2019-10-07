Бывший руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия Сегодня», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу медиагруппы.

Напомним, господин Вышинский с июня 2018 года находился под арестом на Украине по обвинению в госизмене. Предполагалось, что он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Сам журналист обвинения отрицает. По предъявленным обвинениям ему грозит до 15 лет заключения. 28 августа Киевский апелляционный суд решил освободить его из-под стражи. Позже в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной господин Вышинский вернулся в Россию.

Подробнее об освобождении господина Вышинского — в материале “Ъ”.