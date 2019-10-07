Россия упростит пересечение границ при ж/д перевозках пассажиров

Правительство России подпишет конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) об облегчении условий пересечения границ при международных железнодорожных перевозках пассажиров и багажа. Проект конвенции был принят на 81-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в феврале 2019 года, российское правительство одобрило документ 30 сентября.

Конвенция предусматривает:

упрощение контрольных процедур в пассажирских поездах,

проведение пограничного и таможенного контроля по новой технологии в пути следования,

организацию пропуска поездов в безостановочном режиме,

сокращение времени проведения всех видов контрольных операций и снижение времени стоянки поездов,

использование современных информационных технологий при перевозках.

После подписания конвенция станет правовой основой для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, уточнили в пресс-службе правительства РФ.