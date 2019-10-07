Россия упростит пересечение границ при ж/д перевозках пассажиров

Правительство России подпишет конвенцию Организации Объединенных Наций (ООН) об облегчении условий пересечения границ при международных железнодорожных перевозках пассажиров и багажа. Проект конвенции был принят на 81-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в феврале 2019 года, российское правительство одобрило документ 30 сентября.
Конвенция предусматривает:
После подписания конвенция станет правовой основой для организации пассажирских железнодорожных перевозок в Евразии, уточнили в пресс-службе правительства РФ.
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