В экономику моногородов Нижегородской области инвестировали около 13 млрд рублей

В первом полугодии объем инвестиций в экономику моногородов Нижегородской области вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 13 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства региона.

Набольший объем инвестиций удалось привлечь в Выксу благодаря работе АО «ВМЗ» по развитию дивизиона нефтегазопроводных труб (общая стоимость проекта – 40,5 млрд руб.), в Балахну, где АО «Волга» создает новый цех химико-термомеханической массы (1,2 млрд руб.), и в Кулебаки, где ООО «Гранком» открыло производственный комплекс порошковой металлургии (1,25 млрд руб.).

Всего в области насчитывается 12 моногородов: Заволжье, рабочий поселок Мухтолово, Навашино, Кулебаки, Ворсма, Первомайск, Павлово, Княгинино, Балахна, Выкса, Володарск и Решетиха. За январь-март в них было создано всего 2 тыс. новых рабочих мест. Уровень безработицы в этих городах ниже среднероссийского.

Напомним, за весь 2018 год в экономику монопрофильных городов удалось привлечь 27,8 млрд руб.

Анастасия Еремина